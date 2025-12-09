“¿Y EL ESTUDIO DE VIABILIDAD?”, “INCHE GENTE QUE RECIBIÓ MOCHE SIN HACER LOS ESTUDIOS..” Y “AHORA SÍ LO CUIDA”, RESPONDEN CIBERNAUTAS A ZUBIETA

“¿Y dónde está que hicieron el estudio de viabilidad?… Queda claro que hubo transas entre la empresa y la goberlØc∆”, “…Inche gente que sólo recibió su moche sin hacer los estudios correspondientes” y “El es socio de esos camiones se hace al pen…. ahorita sí lo cuidan, pero antes a los empresarios de aquí los obligaban o multaban si hacían lo mismo”, son algunas críticas de cibernautas contra el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, quien se “lavó las manos” al responsabilizar a Movibús de retirar de circulación las unidades Ko’ox durante las lluvias.

La desconfianza hacia el funcionario laydista quedó de manifiesto con críticas como: “Y dónde está que ya habían hecho el estudio de viabilidad? No se necesita ser erudito en la materia para saber que esos camiones no son para la ciudad de Campeche… Queda claro que hubo transas entre la empresa y la goberlØc∆”, “¿Y este personaje dice que la población es arcaica y no le gusta el progreso?… Inche gente que sólo recibió su moche sin hacer los estudios correspondientes”, y “Si él es socio de esos camiones se hace al pen…. El wey ahorita sí lo cuidan, pero antes a los empresarios de aquí los obligaban o los multaban si hacían lo mismo”.

Otras muestras de inconformidad contra el nuevo sistema de transporte público se reflejaron en: “Ni sirven para adultos mayores, ni discapacitados, porque van como sardinas embutidas, por la negligencia de no respetar las rutas anteriores”, y “Es que estas circunstancias debieron estudiar antes de contratar a esa ‘empresa’. Los camiones pochalacones de antes no te dejaban tirado bajo la lluvia…”.