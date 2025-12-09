“JUECES SIN ROSTRO” SON PARA PROTEGERLOS DE CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, DICE LA PRESIDENTA

Tras preguntar si se aprueba hoy, a lo que la señalaron “se vota”, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó durante su mañanera la figura de “jueces sin rostro” incluida en la reforma secundaria que hoy discuten las comisiones del Senado, al asegurar que el objetivo es proteger la vida de juzgadores que resuelven casos de delincuencia organizada.



Sin embargo, el analista Juan Ortiz publicó en sus redes sociales que la discusión está lejos de cerrarse, debido a que especialistas y oposición ven un riesgo mayor:



*Afecta el debido proceso, porque la defensa tiene derecho a conocer quién juzga.



*Reduce transparencia, ya que desaparece la rendición de cuentas y dificulta detectar abusos.



*Puede generar impunidad, pues un juez invisible es también un juez difícil de supervisar.



*Impulsa un enfoque punitivo que no atiende fallas de fondo en seguridad y justicia.



Juan Ortiz recalca que organizaciones de derechos humanos advierten que México ya tiene problemas graves con procesos arbitrarios, fabricación de pruebas y detenciones ilegales, por lo que introducir juzgadores anónimos podría agravar todo eso.