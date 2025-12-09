PRETENDEN DESTINARLE EL PRÓXIMO AÑO $300 MILLONES AL PROYECTO FALLIDO DEL SISTEMA KO’OX, REVELA ARMENTÍA; “ES UNA INCONGRUENCIA”

San Francisco de Campeche- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, calificó como un “proyecto fallido” al sistema de transporte Ko’ox, tras cuestionar la reciente decisión de reservar 5 años la información relacionada con este programa, lo que consideró una falta de transparencia.

El diputado mocista expresó su preocupación por la planeación y ejecución del proyecto, el cual ha enfrentado múltiples críticas desde su implementación, pues a pesar de las deficiencias evidentes se planea destinar 300 millones de pesos adicionales a través del Fondo Campeche en 2026, inversión que calificó como incongruente.

Armentía López también destacó las declaraciones contradictorias de funcionarios encargados del proyecto, pues por un lado el director del sistema y el encargado de despacho de la Secretaría de Obras Públicas, reconocieron que los autobuses no son aptos para la ciudad de Campeche, pero “no era para decirlo ahora, sino hace dos años en la etapa de planeación”, subrayó.

Y por otro lado, criticó que el director de la Agencia de Regulación del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, admitiera públicamente que el servicio de transporte no operará cuando llueva. “No se puede culpar a Movibús, se trata de asumir responsabilidades y reconocer los errores en la ejecución de este proyecto”, manifestó.

Armentía López también destacó las quejas recurrentes de los ciudadanos sobre problemas relacionados con los trasbordos, las rutas y los costos del servicio, aspectos que no han sido resueltos desde su implementación, y advirtió sobre un posible aumento en las tarifas para enero o febrero del próximo año, lo que podría generar mayor descontento entre los usuarios.

“Es un proyecto que no está bien estipulado ni programado, y ahora pretenden destinarle más recursos, lo cual es clara muestra de falta de planeación y responsabilidad”, afirmó el legislador.