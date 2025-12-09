ANTES DE PEDIR DEUDA, LAYDA DEBE ACLARAR QUÉ HA HECHO CON LOS MÁS DE 100 MIL MILLONES DE PRESUPUESTO EN 4 AÑOS, EXIGE BELLO ÁVILA, Y PIDE NO APROBÁRSELA

“Quiere ese dinero para operar en campañas, no en beneficio del pueblo campechano”

Cuidad del Carmen.- Javier Bello Ávila, presidente de la Contraloría A.C., advirtió que la solicitud del Gobierno de Layda Sansores para contratar deuda por mil millones de pesos a pagar en 20 años, tiene un objetivo claramente electorero al presentarse justo al cierre del 2025 y a las puertas del proceso electoral, por lo tanto, ese recurso no está destinado a resolver necesidades reales del Estado, sino a financiar estrategias políticas y reforzar la narrativa oficial rumbo a los comicios, ante lo cual le exigió informar primero qué ha hecho en 4 años de Administración con los más de 100 mil millones de pesos de presupuesto, pues en cada ejercicio ha aplicado más de 29 mil millones de pesos.

Y al argumento de la gobernadora de que esos recursos habrá más crisis, Bello Ávila subrayó que desde este Gobierno las tenemos, por lo tanto, debe ver la realidad de los campechanos porque no es pedir por pedir.

El dirigente resaltó que lo ocurrido en Yucatán —donde los diputados rechazaron al gobernador Joaquín Díaz Mena endeudarse con mil 500 millones de pesos—, debe servir como ejemplo y precedente para Campeche, porque si un Estado con 102 municipios y mayor presupuesto, participación federal y complejidad territorial recibió un “no rotundo”, en Campeche, con sólo 13 Municipios, la negativa debería ser más firme.

La Administración estatal aún no transparenta el uso del presupuesto ejercido desde 2023 hasta 2027, con manejo anual de unos 29 mil millones de pesos (más de 100 mil millones en cuatro años), pues la gobernadora no ha explicado con claridad en qué obras o programas fueron aplicados. “No hay transparencia, ni claridad, ni resultados proporcionales al dinero ejercido”, sentenció.

Acusó también “doble simulación” entre el Ejecutivo y los diputados de Morena, concretamente Antonio Jiménez Gutiérrez al fingir una defensa del pueblo campechano, pero todo es cuento y trabajan alineados.

Bello Ávila resumió: “Quieren dinero para operar en campaña, sostener la demagogia y seguir hablando del supuesto segundo piso de la cuarta transformación, no es para beneficio de Campeche”.