martes, diciembre 9, 2025
Municipales

ERA MAESTRO DE SECUNDARIA EN DZITBALCHÉ Y CALKINÍ EL CONDUCTOR QUE MURIÓ HOY AL CHOCAR CONTRA PARTE TRASERA DE UN TRÁILER

La víctima mortal del accidente ocurrido hoy sobre la carretera Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 53, entre Pomuch y Hecelchakán fue identificada como el maestro Atmín Vázquez Balam.

Impartía clases en la Escuela Secundaria Técnica 14 de Dzitbalché y en la Técnica 36 de San Antonio Sahcabchén, en el Municipio de Calkiní.

La noticia generó consternación entre compañeros, alumnos y vecinos, quienes expresaron sus condolencias a la familia del ahora extinto profesor.

