“No se midieron los directivos de la empresa transportista Ko’ox ni las autoridades de la Agencia Reguladora del Transporte (ARTEC), al dejar varados a miles de ciudadanos la noche del pasado domingo consecuencia de un fuerte aguacero que provocó encharcamientos en diversas calles y avenidas de la capital. Una vez más se demostró la infuncionalidad de los camiones chinos, que a la primera llovizna tiran a toalla”, lamentó el bolero don Memín.

–“Quiero escuchar con qué pretextos nos va salir ahora la Tía gobernanta para justificar esa irresponsable decisión de la empresa transportista de suspender el servicio desde las siete de la moche a causa de la lluvia. Si ya sabíamos que esa empresa no está al servicio del pueblo, con la canallada que nos hicieron el domingo ya lo terminamos de confirmar” alegó por su parte doña Chela.

–“Pasan los años y el rubro del transporte sigue siendo un caos en nuestra capital, coincidió el poeta Casimiro. Ni esperar que los taxistas entren en auxilio de la ciudadanía ante una emergencia como la que sucedió el domingo, porque igual ellos, son arbitrarios y zacatones. Apenas empieza a llover dejan de dar de servicio” se quejó.

–“La famosa Artec se ha convertido en un elefante blanco, opinó don Julián. Si siempre han sido un cero a la izquierda ya que no regulan ni organizan nada, con el abandono a miles de ciudadanos que ocurrió el domingo, se confirma que no hay coordinación ni hay autoridad. Cada quién hace lo que le pega la gana, por lo que seguimos en la época de las cavernas en el tema del transporte” remató.

–“Lo peor, intervino don Julián, es que no permiten el ingreso de las plataformas que ofrecen el servicio de transporte-. Si tan urgidos están en captar ingresos, pueden regular el funcionamiento de empresas como Uber, Didi, In Drive, etcétera, para que puedan operar sin que los anden persiguiendo e infraccionando. A nuestras ineptas autoridades les hace falta mucha materia gris” acusó.

–“No tienen ni tantita M…. estalló doña Chela. Miren que dejar a una ciudad capital sin el servicio de transporte solo por un aguacero es algo que no habíamos visto nunca. Los camiones viejitos con todo y charcos seguían transportando gente, pero esos camioncitos chinos nos salieron fifís porque no se quiere mojar y como ellos monopolizan el servicio de transporte urbano, hacen lo que se les da la gana. Y si los ciudadanos protestamos, nos abren carpetas de investigación para meternos a la cárcel. De verdad que estamos peor en todo que antes” farfulló.