JOVEN DE 27 AÑOS ESCAPA POR LA PUERTA FALSA

Champotón.- Una persona identificada con las iniciales C.H.G., de 27 años de edad, fue encontrada sin vida el domingo 24 de mayo en la comunidad “Nueva Esperanza II”, perteneciente al municipio de Champotón, convirtiéndose en el caso número 35 de personas que toman la puerta falsa en lo que va del año en Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron sus propios familiares quienes lo hallaron dentro de su predio y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a esta persona a tomar la trágica decisión.