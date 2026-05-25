lunes, mayo 25, 2026
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CON MICRÓFONO ABIERTO, SHEINBAUM ORDENA EXPLICAR BIEN QUE NO HABRÁ DINERO PARA CIENTÍFICOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO QUE DEN CLASES EN MÉXICO

Una escena que ha causado polémica en redes sociales se vivió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, ya que cuando se exponía una iniciativa que consiste en que los científicos mexicanos que viven en el extranjero puedan dar clases en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó el micrófono abierto y ordenó: “Explícales bien que no se les dará dinero”.

Se explicó que a esos científicos se les reconocerá su vigencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI), y con una evaluación su nivel.

Video: Melissa

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