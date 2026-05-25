lunes, mayo 25, 2026
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ANUNCIA SHEINBAUM FILTROS SANITARIOS CONTRA EL ÉBOLA POR PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DEL CONGO EN EL MUNDIAL

Ante la visita de la Selección Nacional de Fútbol de la República Democrática del Congo, país que enfrenta un brote de ébola, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “se tienen que tomar medidas epidemiológicas”.

Anunció que además de las medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen, serán implementados filtros sanitarios y protocolos epidemiológicos para evitar contagios en México.

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