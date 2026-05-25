ANDRÉS LÓPEZ BELTRÁN DEJA MORENA Y VA POR DIPUTACIÓN EN TABASCO

En medio de tensiones internas y cuestionamientos sobre su operación política dentro de Morena, Andrés Manuel López Beltrán solicitó separarse de la Secretaría de Organización del partido guinda para buscar una diputación federal por Tabasco rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La decisión fue informada este lunes mediante una carta enviada a la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, donde también notificó su salida de la Comisión Nacional de Elecciones.

En el documento fechado el 25 de mayo en la Ciudad de México, López Beltrán señaló que buscará contender “por la vía de elección popular” en un distrito electoral de Tabasco integrado por municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, considerados bastiones históricos del obradorismo.

El ahora exsecretario de Organización defendió el trabajo realizado dentro de Morena y aseguró que durante su gestión se logró incrementar el padrón partidista en 10 millones de militantes, además de ampliar la instalación de módulos de credencialización en distintos estados del país.