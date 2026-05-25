BUFÓN Y DEMAGOGO

Si aparejamos la pobreza con la ignorancia, tenemos la fórmula perfecta para la sobrevivencia de los gobiernos autoritarios y de los regímenes de izquierda.

–“Tremendo resbalón tuvo el champotonero que quiere ser presidente municipal de la capital, pues aseguró que no importa que aumente el desempleo en nuestra querida entidad, ya que con los subsidios que se dan a la gente, desde el kínder hasta que concluyen sus estudios superiores, es suficiente para salir de la pobreza” expresó ante sus amigos de tertulia el bolero don Memín.

–“Es la visión de los burócratas que son muy buenos para planificar las cosas desde el escritorio, observó a su vez el poeta Casimiro, que se basan en estadísticas que ellos mismos fabrican, y que desconocen la realidad real que viven millones de familias en todo el país, ya que ellos forman parte de la clase gobernante que tiene todo el presupuesto a su servicio”.

–“Si habla como demagogo, se comporta como demagogo y se cree sus propias mentiras como cualquier demagogo, entonces ya no queda la menor duda de que ese chamaco es un demagogo, aseveró por su parte doña Chela. Mientras que para la Tía gobernanta ese champotonero aspirante a stripper es su ideólogo de cabecera, para el resto de la población, sobre todo para los jóvenes, no es más que un bufón del sistema, un arlequín cuya misión es defender a capa y espada a este fracasado régimen” subrayó.

–“Ciertamente que su visión de las cosas está errada, opinó el viejo don Julián. Este chamaco olvida las nociones elementales de la economía que aseveran que la única manera de combatir la pobreza es mediante la generación de riqueza, y aunque parezca un pleonasmo, es la pura realidad. Ignora Esteban (Dido) que los subsidios, sea mediante programas sociales o becas no generan riqueza sino que provocan una erosión del presupuesto que tarde o temprano podrían colapsar las finanzas públicas”.

–“Yo creo que nadie está en contra de que los sectores socialmente vulnerables reciban subsidios vía programas sociales, pero no podemos basar el desarrollo económico de un estado o de un país, solamente con el reparto del dinero público. Hay que generar fuentes de empleo bien remunerados, desarrollar empresas, agroindustria, el aprovechamiento integral de nuestros recursos naturales y que los ciudadanos perciban buenos ingresos para que haya circulante y nuestra economía sea dinámica, próspera, creciente” anotó el poeta Casimiro.

–“En el fondo lo que ese joven nudista quiere es que se mantenga la pobreza para que los subsidios se usen electoralmente; si aparejamos la pobreza con la ignorancia, tenemos la fórmula perfecta para la sobrevivencia de los gobiernos autoritarios y de los regímenes de izquierda. Usan la pobreza como instrumento para mantenerse en el poder” apuntó don Memín.

–“Pues a mí que me sigan dando mi pensión del bienestar, y si a mi nieta que va al kínder le van a dar su beca, y a mi nieto que ya está en la facultad también le van a regalar dinero, pues bienvenido todo eso, lo prefiero a que mis gobernantes anden por la calle luciendo sus collares y relojes Cartier, sus bolsos, zapatos y vestidos de exclusivos diseñadores mientras que de dientes para fuera presumen ser personas honestas. Jajaja ya ni la burla perdonan” remató.