miércoles, mayo 27, 2026
Lo último:
Municipales

SE QUEMA VEHÍCULO CON UNA PERSONA ADENTRO EN MAMANTEL; AÚN NO SE SABE LA CAUSA

Durante la madrugada de hoy miércoles 27 de mayo fue reportado el incend¡o de un vehículo en Mamantel, en el Municipio de Carmen, en cuyo interior estaba el cuerpo calcinado de una persona.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron los primeros en llegar y en confirmar el hallazgo del cuerpo, tras lo cual dieron parte al personal ministerial.

Aún no se sabe si el incendio se originó por un accidente vial o si fue provocado como parte de un homicidio calificado.

-Foto ilustrativa.

También te puede gustar

Serpiente nauyaca ataca a una mujer embarazada

Trabajadores petroleros denuncian epidemia en plataforma de Carmen

PEMEX paga sus deudas solo a grandes empresas y en abonos, denuncian

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *