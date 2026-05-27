“NO SE CONVIERTAN EN JUECES SIN TENER ELEMENTOS, NI POLITICEN ACCIDENTE DE URIEL: LAYDA

Durante su programa de ayer en la noche, la gobernadora Layda Sansores pidió no politizar ni “convertirse en jueces sin tener los elementos”, sobre el accidente ocurrido en la avenida López Portillo, cerca de la glorieta conocida como Bola de Queso.

Y dictaminó: “La camioneta iba a una velocidad correcta, él (joven) no ve para el lado donde debe de ver y le pega al vehículo”.

También afirmó que las redes sociales no deben ser usadas para destruir personas sin ser juzgadas, por lo que “tenemos que ser más cuidadosos, tolerantes y con más sentido humano”, sin embargo, Layda Sansores fijó una postura sobre el accidente cuando aún continúan las investigaciones y no se ha emitido un deslinde oficial de responsabilidades por parte de las autoridades correspondientes.

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