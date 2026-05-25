POLICÍAS GASEAN CON EXTINTORES A INTEGRANTES DE LA CNTE EN EL ZÓCALO

Ciudad de México.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron momentos de tensión este lunes al intentar avanzar por la calle 5 de Mayo con dirección a la plancha del Zócalo capitalino, donde fueron contenidos por elementos de la policía antimotines.

Durante el forcejeo se registraron empujones entre manifestantes y uniformados, mientras los agentes formaban una valla para impedir el paso de la movilización hacia el primer cuadro de la Ciudad de México.

En medio del operativo, policías utilizaron extintores para dispersar a los integrantes de la CNTE, situación que elevó la tensión y generó momentos de caos entre los asistentes.

La protesta forma parte de las movilizaciones que mantiene la CNTE en la capital del país para exigir atención a sus demandas laborales y educativas.