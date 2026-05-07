RETIRAN LONA CONTRA SHEINBAUM Y ROCHA FRENTE A PALACIO NACIONAL

Integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz denunciaron que fueron impedidos de colocar una lona frente a Palacio Nacional con mensajes dirigidos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La manta contenía la frase: “Claudia Sheinbaum protege narcogobernantes. Presidenta: rompa el pacto de impunidad”, además de fotografías de la mandataria junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, personas identificadas por ellos como “reventadores” intervinieron para evitar la instalación y posteriormente retiraron la lona del lugar.

En videos compartidos en plataformas digitales se observa el momento en que varias personas forcejean con los manifestantes para quitarles la manta, generando tensión frente al recinto federal.