CONGRESO DE CAMPECHE APRUEBA APOYOS PARA MENORES QUE QUEDEN EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO

Niñas, niños y adolescentes que pierdan a su madre a causa de un feminicidio podrán acceder a programas y acciones de atención integral, luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma enfocada en este sector vulnerable.

La propuesta fue presentada por el diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano y plantea que tanto el Estado como los municipios implementen políticas públicas para brindar acompañamiento, protección y seguimiento a menores que enfrenten esta situación.

La modificación también contempla acceso prioritario a programas sociales y busca que las autoridades atiendan estos casos más allá de considerarlos únicamente una consecuencia indirecta de la violencia contra las mujeres.

Durante la discusión se destacó que muchos menores quedan en condiciones de vulnerabilidad, incertidumbre y afectaciones emocionales tras perder a su madre por feminicidio, por lo que se consideró necesario establecer mecanismos de apoyo permanentes.