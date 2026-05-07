DESLEALTADES Y TRAICIÓN EN EL PODER JUDICIAL DE CAMPECHE | Por Enrique Arellano

Si esto fuera parte de algún fragmento de la obra “La Divina Comedia” de Dante Alighieri, la disque doctora en derecho CONCEPCIÓN DEL CARMEN CANTO SANTOS estaría debatiendo su estadía en algunas de las zonas del noveno círculo del Infierno, lugar más profundo y oscuro reservado para los traidores, donde se representa la máxima expresión de la maldad, castigando la deslealtad hacia quienes confiaban en ella.

Su adscripción como la gran traidora a la protesta de servir con lealtad la investidura de magistrada, que hizo el 30 de julio de 2024, estaría debatiéndose entre la zona de Antenora, destinada a los traidores a la patria, o Judea, zona más profunda donde están los traidores a sus maestros o benefactores totalmente sumergidos.

El día 4 de mayo de 2026 presentó, por instrucciones de su amo Juan Pedro Alcudia Vázquez, ante los magistrados del Poder Judicial de Campeche, un anteproyecto de nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche (con capítulos sin párrafos y capítulos y títulos incompletos), que, a decir del propio ALCUDIA VÁZQUEZ y CANTO SANTOS, ya está avalado y revisado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, y con el visto bueno de Layda Sansores, titular del Gobierno del Estado de Campeche, #GobiernoDeTodos, para presentarse el viernes 8 de mayo de 2026 como iniciativa de ley, junto con la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Campeche.

Lo alarmante es que dicha ley orgánica viola por completo la propia Constitución federal y deja en total desamparo a todos los servidores judiciales y administrativos del Poder Judicial de Campeche, perdiendo todas sus prestaciones de ley ante una inminente reforma que tiende a declarar en quiebra al ISSTECAM, y donde se quedaría sin trabajo más del 60 % de los empleados del Poder Judicial que son de contrato, aunado al hecho de un mandato que aún está por definir si la elección judicial será en 2027, donde legisladores del propio partido, senadores de Morena, diputadas y diputados de Morena, han dicho que será hasta 2028.

Destacando la doctora CANTO SANTOS que será en 2027 y que tiene que renovarse el 100 % del cargo de jueces y magistrados, lo que trae consigo que secretarios de sala, secretarios de acuerdos, secretarios auxiliares de sala y proyectistas se queden sin empleo y en total desamparo, perdiendo sus derechos adquiridos y garantías judiciales, cuando el propio JUAN PEDRO ALCUDIA HA MANIFESTADO QUE SE DEBEN MÁS DE 25 MILLONES DE PESOS a la gente que obligaron a jubilarse por haber alcanzado más de 30 años de su vida al servicio del Poder Judicial.

A fecha de mayo de 2026, la iniciativa para postergar la elección judicial del segundo paquete de juzgadores —programada originalmente para 2027— al año 2028 es impulsada principalmente por un grupo de legisladores de #Morena en el #CongresoDeLaUnión. Se detalla quiénes presentan y apoyan la propuesta federal que impacta a todos los estados de la República:

• La iniciativa ha sido impulsada por diputados federales y senadores del partido oficialista, destacando la participación de figuras como #AlfonsoRamírezCuéllar (diputado y vicecoordinador) y #JavierCorralJurado (senador), quienes buscan modificar la Constitución para realizar estos ajustes.

• El gobierno de la presidenta #ClaudiaSheinbaum evalúa esta nueva reforma a través de la Secretaría de Gobernación para, presuntamente, corregir fallas detectadas en el proceso de 2025 y evitar la saturación de procesos electorales en 2027.

• Más de 150 organizaciones y expertos han solicitado formalmente a los legisladores aplazar la elección a 2028 para asegurar la idoneidad de los perfiles y mejorar el modelo de selección.

Razones clave de la propuesta:

1. Desconcurrencia: evitar que la elección judicial coincida con las elecciones federales y locales de 2027.

2. Calidad en la selección: implementar mejoras en el proceso de selección de candidatos, incluyendo exámenes de conocimientos y certificaciones, para elevar el perfil de los jueces.

3. Fortalecer el modelo: corregir las “fallas” y la politización observada en el primer proceso extraordinario de 2025.

La propuesta busca ser analizada en un periodo extraordinario de sesiones antes de septiembre de 2026.

Sin embargo, en el panorama campechano, JUAN PEDRO ALCUDIA VÁZQUEZ y LA TRAIDORA CONCEPCIÓN DEL CARMEN CANTO SANTOS, en una sorprendente estrategia para los propios legisladores del Congreso local, convocaron en Casa de Justicia a CLARA CASTRO, #TITULARDELIEEC, y al Mtro. Alejandro Moo Cervera, #SecretarioGeneral del #CongresoDelEstadoDeCampeche, con la finalidad de instruirlos a que el día 8 de mayo de 2026 recepcionen el paquete de reformas a la LOPJE, la Ley del IEEC y reformas a la Constitución, que presentarán JUAN PEDRO ALCUDIA VÁZQUEZ, ADRIÁN SERRANO BARRIENTOS y CLARA CASTRO.

¿Será que la sed y hambre de poder de estos personajes quiera sorprender a los legisladores locales de todos los partidos y colores o ya hay un “acuerdo en lo oscurito” para beneficiar a más foráneos y dejar fuera de la contienda a los juristas campechanos?

¿Será mucha la ambición de JUAN PEDRO ALCUDIA VÁZQUEZ por seguir metiendo a la nómina del Poder Judicial de Campeche a más foráneos de Guadalajara, Yucatán, Estado de México, CDMX, Veracruz, Puebla e incluso colombianas?

¿Por qué la doctora, de manera pública, traicionó a la gente que la enseñó y le dio cabida en el Poder Judicial y más aún en el pleno del Poder Judicial?

¿Qué le prometió JUAN PEDRO ALCUDIA VÁZQUEZ a la doctora CONCEPCIÓN DEL CARMEN CANTO SANTOS para que esta traicionara a los suyos?

¿Se cumplirá una vez más el refrán campechano: “No hay nada peor que un campechano j0diendo a otro campechano”?

¿Le dio amnesia a la doctora CANTO SANTOS, que olvidó quién le abrió las puertas del Poder Judicial e impulsó su carrera?

“LOS SERVIDORES JUDICIALES TIENEN BUENA MEMORIA, DOCTORA CONCEPCIÓN DEL CARMEN CANTO SANTOS, Y NO SE LE OLVIDE QUE COMO JUEZ, SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SECRETARIA GENERAL Y AHORA MAGISTRADA, USTED, SÍ USTED, SE HA DEDICADO A MALTRATAR, HUMILLAR Y ULTRAJAR A TODA CASA DE JUSTICIA. LE HACE HASTA MAL QUE LA GENTE PLATIQUE EN LA FILA DEL FOTOCOPIADO Y ANDA TODO EL DÍA MONITOREANDO LAS CÁMARAS, AL GRADO DE SOLICITAR QUE SE PONGAN CÁMARAS EN LOS JUZGADOS CON AUDIO, VIOLANDO LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, SOMETIENDO A JUECES DE TODO EL ESTADO POR INSTRUCCIONES DE JUAN PEDRO ALCUDIA VÁZQUEZ, OBLIGANDO A JUECES A PRESENTAR SUS RENUNCIAS”.

LA MEMORIA JUDICIAL ES FUERTE Y ARRAIGADA…

Para dudas tengo más datos… Nos vemos pronto con más historias…

#65LegislaturaDelEstadoDeCampeche