SEP ADELANTA FIN DEL CICLO ESCOLAR; CLASES TERMINARÁN EL 5 DE JUNIO

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que el cierre oficial del ciclo escolar será adelantado al próximo 5 de junio, mientras que las labores administrativas que realizan docentes al concluir el periodo terminarán el 12 de junio.

Explicó que el personal educativo regresará el 10 de agosto para participar en el Consejo Técnico Escolar y preparar el siguiente ciclo escolar. Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes con alumnos, con el objetivo de reforzar contenidos necesarios antes del arranque oficial de clases. El inicio del nuevo ciclo escolar quedó programado para el 31 de agosto.