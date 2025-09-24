PAPÁ DE PALOMA NICOLE EXIGE JUSTICIA; DENUNCIA QUE LA MAMÁ AUTORIZÓ LA CIRUGÍA ESTÉTICA, DE LA CUAL SE ENTERÓ EN EL FUNERAL

El caso fue denunciado ante la Fiscalía estatal, que investiga también al médico, quien es hijo de un magistrado

En un caso que ya fue denunciado por el padre de la menor ante la Fiscalía estatal de Durango, que investiga a la madre y al médico, una adolescente de 14 años perdió la vida tras someterse a una cirugía de aumento de busto en una clínica privada.

Según testimonio del papá, su hija Paloma Nicole A., fue intervenida el pasado 12 de septiembre sin su consentimiento, y tras varios días de complicaciones falleció en la clínica Santa María el 20 del mismo mes. Sin embargo, en el certificado de defunción se asentó falsamente que la causa fue “enfermedad”, lo que -acusó- constituye un intento de encubrimiento.

También reveló que fue hasta el funeral que supo del procedimiento estético. En redes sociales y medios, ha señalado que su expareja le dijo que irían a la sierra por un contagio de Covid-19 de la menor y que estarían incomunicados.

De acuerdo con los reportes, presentó complicaciones graves, incluyendo un paro cardiorrespiratorio y edema cerebral, lo que derivó en su hospitalización, intubación y coma inducido.

En un video, reiteró su exigencia de que se haga justicia, y afirmó que aunque hasta el momento no ha recibido @men@zas, “si llega a pasarme algo ya saben quién es”.

En sus redes sociales, el papá señaló que su hija fue operada por el médico Víctor N., hijo del magistrado V. M. R. L., y que en su denuncia ante la Fiscalía exige castigo “a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y a quienes participaron en este encubrimiento”.

Escribió: “…Paloma Nicole Arellano Escobedo, de apenas 14 años, murió víctima de un acto de negligencia criminal en una clínica en calle Fénix. El 12 de septiembre fue sometida, sin mi consentimiento, a una cirugía estética por el Dr. V. M. R. G., hijo del magistrado V. M. R. L., en complicidad con su madre P. J. E. Q.”.

“La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía de Durango. Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento. Señor Gobernador Esteban Villegas y señora Marisol Rosso: les pido que intervengan para que este crimen no quede en la impunidad”, pidió.