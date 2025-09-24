FUGA DE GAS EN JARDÍN DE NIÑOS PROVOCA EVACUACIÓN. MAESTRA Y ALUMNA PRESENTARON MALESTARES

San Francisco de Campeche.- Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) brindaron los primeros auxilios a una menor de edad y a una maestra del jardín de niños Alejandro Casanova Brito, ubicado en la colonia Esperanza, tras una explosión registrada en el plantel.

Al lugar también acudieron bomberos, elementos de la Policía Estatal y personal de Protección Civil, quienes inspeccionaron el inmueble. Por fortuna, las víctimas no requirieron traslado a un hospital.

El incidente ocurrió poco antes del mediodía, cuando docentes de la escuela, escucharon una explosión proveniente del comedor. De inmediato evacuaron a los menores y a las maestras. Sin embargo, una docente y una alumna resultaron afectadas tras inhalar el gas, presentando náuseas y malestar.

A su llegada, paramédicos del SAMU les colocaron monitores para revisar signos vitales y valorar si requerían hospitalización. Mientras tanto, agentes de la Policía Estatal cerraron el paso vehicular y permanecieron en espera de indicaciones.

Finalmente, la ambulancia se retiró sin necesidad de trasladar a pacientes. Las autoridades permanecieron en el lugar y dialogaron con la directora del plantel, ya que se detectó que la tubería de gas carecía de mantenimiento. Al ser movida, provocó una fuga que generó la intoxicación.