CARTELES EN EL MITIN

Viven en medio de terrible paranoia porque saben que no han hecho las cosas bien, y porque han pactado con gente que no debieran…

“¿Vieron la gran cantidad de carteles que hubo el sábado pasado en la Concha Acústica, durante el mitin de la Emperatriz Claudia?”, preguntó intrigado don Memín, a sus compañeros de tertulia. “Si bien es cierto que algunos eran de agradecimiento y de lambisconería hacia la presidenta, la mayoría, eran de reclamos, de solicitudes desatendidas, e incluso de denuncias”.

–“!Uf, y recontra uf!” exclamó asustada doña Chela. “Yo pensé, cuando hablabas de carteles, que te referías a esas agrupaciones delincuenciales que lo mismo trafican enervantes, armas, combustible, inmigrantes y cualquier cosa que les reditúe ganancias. Si bien es cierto que dentro del Gobierno hay varios grupos de esos, ya sería el colmo que hasta en los eventos oficiales hagan acto de presencia”.

–“Yo logré ubicar a uno de esos cárteles de los que menciona, le dijo don Julián a doña Chela. Era el que controla a los mandos policiacos de la entidad, en una mezcla de familias michoacanas y guanajuatenses. Y hasta el junior de la comandanta, ese que funge como vicefiscalito, ¡ingresó al evento con su arma de cargo! ¿Acaso esperaba un ataque contra su mamá en medio de esa multitud o es que su pánico ya está fuera de control?” cuestionó.

–“Pues ambas cosas, le respondió el poeta Casimiro. Viven en medio de terrible paranoia porque saben que no han hecho las cosas bien, y porque han pactado con gente que no debieran. Por eso además del junior y su pistolita, en los alrededores de donde estaba la comandanta había decenas de escoltas armados hasta los dientes. Y para colmo, todavía mamá e hijo, se atrevieron a tomarse la foto con la presidenta. No tienen rubor ni recato”.

–“De algo servirá en el futuro esa foto, contestó filoso don Memín. Así como hoy les restriegan en sus caras a los funcionarios y dirigentes guindas, sus fotos con el “Comandante H”, así les reprocharán en el futuro a los y las que ha solapado y protegido al cartel que controla en nuestra entidad a todo el aparato de seguridad pública. No vivirá mucho quien no vea el desenlace de esta historia” pronosticó.

–“Ustedes me disculparán, terció tímidamente doña Chela, pero yo me quedé en las mismas. ¿Hablaban de los carteles que se hacen con las cartulinas, o las que se forman por la complicidad entre gobernantes y delincuentes?”.

–De las dos, le respondió enérgicamente don Memín. Tanto los carteles con leyendas de protestas como las que se forman entre cómplices y delincuentes, estuvieron presentes en el evento, con la total autorización de los organizadores para el caso de éstos últimos. En cuanto a la gran cantidad de cartulinas que sacaron los asistentes al evento, eso refleja el desgobierno y la falta de respuesta de la gobernanta a sus ciudadanos. Qué bueno que la gente no deja de protestar” festejó.