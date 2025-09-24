SUBSECRETARIO VÍCTOR CONTRERAS VIOLENTA LEY AL LLEVARSE EN UN VEHÍCULO OFICIAL UNA MOTO ACCIDENTADA EN CARRETERA FEDERAL; ¿POR QUÉ LA PRISA?

San Francisco de Campeche.- Luego de que una motociclista derrapó en el periférico Pablo García y Montilla, cerca del kilómetro 16, al subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche, Víctor Contreras Ramírez, no le importó que por ser tramo federal la Guardia Nacional debe tomar conocimiento del accidente y pedir una grúa, ya que subió la moto a la góndola de la camioneta oficial a su cargo y se la llevó.

La víctima, de quien no se sabe si es personal activo de la corporación policiaca o familiar de alguno, era auxiliada por al menos 8 policías estatales en tanto llegaba la ambulancia para trasladarla al hospital, pues sufrió diversas lesiones al derrapar unos 15 metros.

En tanto, Contreras Ramírez ordenó que subieran la moto, una Itálika semiautomática, a la góndola del vehículo a su cargo.

Llamó la atención que una camioneta del Tren Maya que recogía gravilla por la zona del accidente, se acercó y aparcó en sentido contrario para “apoyar” en el abanderamiento.