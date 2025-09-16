martes, septiembre 16, 2025
JUEZA DE CAMPECHE ORDENA EXTENDER TRES MESES MEDIDAS CAUTELARES DE CENSURA AL DIARIO TRIBUNA

Por: La Jornada

Campeche, Cam. El Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia de Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió mantener y prolongar por tres meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora del periódico Tribuna, e incluyó también al periodista Jorge González Valdez.

El juzgado había ordenado que todas las notas relacionadas con Layda Sansores San Román, fueran sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial, y en una audiencia de última hora celebrada este lunes 15 de septiembre, que inició al mediodía y se prolongó por cuatro horas, la jueza determinó extender estas restricciones por un nuevo periodo y hacerlas aplicables al comunicador.

La disposición obliga tanto al diario Tribuna, como a González Valdez, a enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista Jorge González Valdez.

El acuerdo judicial sostiene que el objetivo de la medida es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora Layda Sansores San Román.

La empresa editorial considero que esta determinación ratifica y amplía el esquema de censura previa, sometiendo, bajo supervisión directa, tanto al medio digital Tribuna como al periodista Jorge González Valdez durante un lapso adicional de tres meses.

