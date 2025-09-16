martes, septiembre 16, 2025
Lo último:
Nacionales

JUEZA ORDENA PROLONGAR CENSURA CONTRA TRIBUNA DE CAMPECHE Y EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ POR CASO SANSORES

user editor

Por: El Universal

El Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia en Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió mantener y prolongar por tres meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra la Organización Editorial del Sureste, responsable del periódico Tribuna, e incluyó también al periodista Jorge González Valdez.

Tras haber ordenado inicialmente que todas las notas relacionadas sobre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fueran sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial, en una audiencia de última hora celebrada este lunes 15 de septiembre, que inició al mediodía y se prolongó por cuatro horas, la jueza determinó extender estas restricciones por un nuevo periodo y hacerlas aplicables al comunicador.

La disposición obliga tanto al medio como al periodista a enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista Jorge González Valdez.

El acuerdo judicial sostiene que el objetivo de la medida es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora Layda Sansores San Román.

Con esta determinación, se ratifica y amplía el esquema de censura previa, sometiendo, bajo supervisión directa, tanto al medio digital Tribuna como al periodista Jorge González Valdez durante un lapso adicional de tres meses.

También te puede gustar

Todo el mes de Septiembre puedes descargar la Biografía de Don Eugenio Garza Sada, sin costo

Publicad0rTelemar

TRUMP CONFIRMA QUE ARANCELES A MÉXICO Y CANADÁ ENTRARÁN EN VIGOR EL 4 DE MARZO

Publicad0rTelemar

SIN SORPRESAS: ALITO SE REELIGE COMO DIRIGENTE DEL PRI

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *