EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

GOBIERNO ¿CERCANO A LA GENTE?

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, no se fue de puente y personalmente acudió a atender y mostrar su apoyo y solidaridad a los familiares de las personas que fallecieron en el trágico accidente que ocurrió este fin de semana en la carretera 180 con rumbo de Campeche a Mérida… ¿y dónde estaba Layda Sansores que no pudo acudir a apoyar a esas familias campechanas?

No es primera vez que se presenta una tragedia en la cual la gobernadora brilla por su ausencia. Recordemos que el 8 de febrero de este año ocurrió otro accidente trágico en la carretera que va de Escárcega a Villahermosa, en el que fallecieron 41 personas cuando un autobús chocó contra un tractocamión. En esa ocasión, como en esta, el humanismo y la solidaridad del Gobierno de Todos los Sansores sólo se vio en las redes sociales.

Por si faltaba otra cereza a ese pastel, también a finales del año pasado los pescadores de Isla Arena tuvieron que enfrentar solos los embates del huracán Milton ya que nunca llegó la ayuda de Protección Civil, mientras Layda Sansores paseaba en la Ciudad de México. Luego, como ahora, subió textos de “solidaridad” a sus redes sociales, pero ¿ese es el gobierno cercano que prometió a la gente?

CRÍA FAMA Y ÉCHATE A DORMIR.

La columna Templo Mayor, de Reforma, idealizó como sería el primer grito de la presidente Claudia Sheinbaum, ahora que está inmersa en tanto escándalo de corrupción de “distinguidos” morenistas. Reproducimos.

“El de esta noche será un ‘Grito’ histórico, pues será la primera vez que lo de una mujer desde el balcón presidencial. Cuando Claudia Sheinbaum agite la bandera y toque la campana de Dolores, estará rompiendo un hito nacional. Falta ver cuáles serán sus arengas para celebrar la Independencia de México. Por lo pronto en la 4T ya tienen listos los gritos quedarán a lo largo y ancho del país. ‘Vivan los héroes que nos dieron plata’, gritarán los morenistas involucrados en los megacontratos entregados sin licitar.

Otros se envolverán en la bandera para arengar: ‘¡Viva la democracia… del acordeón!’. Por ahí alguno tiene preparado dar el grito: ‘¡Viva la austeridad republicana!’, desde su mansión de 12 millones en Tepoztlán, por la que no paga impuestos. Finalmente, los morenistas de Campeche no gritarán nada para que Layda Sansores no los meta a la cárcel.”

Aquí, como adelantamos el lunes, la gente festejó que solo restan dos años a esta pesadilla política que están padeciendo. En decrecimiento político, sobreviviendo en la informalidad y agobiados por la inseguridad, resultó mejor quedarse en casa.