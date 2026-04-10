GOLPE AL BOLSILLO: INFLACIÓN SE DISPARA A 4.59% Y ALIMENTOS SE VUELVEN MÁS CAROS

La cuesta se siente cada vez más en México. El Instituto #Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación anual subió a 4.59% en marzo, superando el 4.38% de febrero y también por encima del 3.80% que se tenía hace un año. En pocas palabras, todo está saliendo más caro y el dinero rinde menos. De ese total, la inflación subyacente, la que sigue de cerca el Banco de México, quedó en 4.45%, mientras que la no subyacente, donde entran productos más inestables, alcanzó 5.05%.

Lo que más pegó fue el aumento en varios productos básicos. El jitomate se disparó más de 42%, el transporte aéreo subió más de 26% y otros alimentos como limón, tomate verde y papa también registraron alzas importantes. En conjunto, las frutas y verduras subieron más de 10% en un solo mes, empujando el costo de la canasta básica. Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas ya traen una inflación anual de casi 7%, lo que mantiene la presión directa sobre el gasto diario de las familias.