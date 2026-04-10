EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 DE ABRIL DE 2026

TRAS VIDEO DEL VESTIDO, SANSORES BOLEA ZAPATOS.

El escándalo que pudo levantar la escena en que dos auxiliares de Layda Sansores le limpiaban el vestido antes de ingresar a la Feria del Mar en Ciudad del Carmen, palidece ante la sugerencia que alguien hizo a la gobernanta de bolearle los zapatos a un policía en la inauguración de la multimillonaria Ciudad Administrativa de Marcela Muñoz.

¿Quién le habrá dado el estrafalario consejo? Resultó más escandaloso ver la regordeta y pronunciada figura de Sansores encaramada en el taburete de boleo que la comprensible limpieza de su vestido considerando que ya supera los 80 años de edad y requiere de asistencia. No era necesario exponerla a otro ridículo. Por eso no está de más preguntar, ¿quién la asesora en estos temas?

Si la idea era proyectar igualdad entre los gendarmes y la gobernanta, eso quedó claro que no existe desde hace dos años que exigieron el cese de la inepta y corrupta secretaria de Seguridad y en respuesta los corrieron de su trabajo. No, en el Gobierno de Todos los Sansores no hay igualdad, ni siquiera se tiene derecho a opinar, pues te denuncian, acosan y persiguen por pensar diferente. ¿Qué sigue ahora? ¿La pondrán a freír panuchos en alguna lonchería?

LAS CIFRAS ALEGRES DE LA SECRETARIA DE TURISMO.

Los campechanos siguen turulatos tratando de descifrar ¿en qué se basó la secretaria de Turismo, Adda Solis, para anunciar que la derrama económica que hubo en cinco días de feria en Chuiná fue de 15 millones de pesos? Las familias que fueron a visitar el santuario ciertamente comieron en los restaurantes del poblado, pero no eran tantos como para asegurar que dejaron ahí 3 millones cada día. Eso es ridículo.

Pero aún peor resultó escucharla afirmar que la ocupación hotelera en la capital fue del 49%. ¿Y en qué se basa para llegar a ese número? Los restauranteros del Centro Histórico aseguran que fue paupérrima la Semana Santa y propietarios de hoteles nos externan que fue un fracaso esta temporada vacacional. ¿Por qué miente Adda Solis? ¿Es la manera de ocultar su fracaso?

Quienes leen esas fumadas declaraciones aseguran que la secretaria de Turismo ya se “sansorizó”, pues mantiene en decrecimiento ese sector y por su carencia de estrategias y nulos resultados ha sido incapaz de atraer turistas, con lo que siguen cerrando las prestadoras de servicios y se incrementa el desempleo. Solo falta que haya inseguridad en el Centro Histórico. Que patético.