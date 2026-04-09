CULPA REHN A LA SALINIDAD POR EL DETERIORO DEL MALECÓN, Y ANUNCIA QUE EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ESTARÁ EN 2 SEMANAS

El proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral del malecón de Campeche estará listo en las próximas dos semanas y la licitación de las obras deberá realizarse antes de la primera mitad del año, informó Bernhard Rehn, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), y culpó a la salinidad del deterioro de esa parte de la ciudad.

El funcionario señaló que si bien en el 2023 se llevó a cabo una rehabilitación importante que concluyó a inicios de 2024, después de varios años sin intervención, el deterioro causado por factores ambientales, en especial la salinidad, así como problemas de estabilidad estructural, han hecho necesaria una nueva intervención.

El nuevo proyecto contempla atender aproximadamente 6 kilómetros del malecón, mejorando la vialidad, áreas de descanso como bancas y las estructuras de concreto, poniendo énfasis no sólo en lo estético, sino en lo estructural con el uso de materiales y técnicas adecuadas para resistir las condiciones agresivas de la zona costera.

Rehn no precisó el monto que se invertirá en la obra, pues aún se encuentra en proceso de definición, y aseguró que una vez concluido el proyecto ejecutivo, será presentado formalmente y se gestionará su realización.

El funcionario de origen austriaco dijo que el Ayuntamiento realiza labores temporales de mantenimiento, como pintura en diversas áreas, y el Gobierno Estatal hará proyecto integral para protegerla de la salinidad.