viernes, abril 10, 2026
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JUEZ DA 48 HORAS A PEMEX PARA ATENDER DERRAME DE HIDROCARBUROS EN EL GOLFO DE MÉXICO

Un juez federal ordenó acciones inmediatas para enfrentar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. La resolución instruye a Petróleos Mexicanos, dependencias federales y a los gobiernos de Veracruz y Tabasco a implementar medidas urgentes de contención, prevención y reparación ambiental, ante el riesgo que representa para el entorno y la salud de la población.

El fallo, emitido por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, establece un plazo de 48 horas para que las autoridades informen las acciones realizadas. Además, este 10 de abril se llevará a cabo una audiencia incidental programada a las 9:45 horas, donde se revisará el cumplimiento de las medidas ordenadas. La suspensión busca evitar daños mayores al medio ambiente, al considerar que el problema no ha sido resuelto y que cualquier afectación puede impactar directamente en el bienestar de las personas.

Fuente: Azucena Uresti

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