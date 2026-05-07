POR DÍA DE LAS MADRES HABRÁ VENTA ESPECIAL EN EL MERCADO “PEDRO SÁINZ” DEL 7 AL 17 DE ESTE MES, ANUNCIAN

-HOY INICIÓ LA INSTALACIÓN DE PUESTOS

La Dirección de Mercados y Rastro dio a conocer que de nueva cuenta se celebrará el Día de las Madres, con venta especial en el mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”.

El director Víctor Aguirre Montalvo destacó que la intención es ofrecer a los campechanos precios accesibles, productos de calidad y algunas novedades como show sorpresa, tacos y música.

Para esta ocasión la Dirección de Rastro y Mercados otorgará 150 permisos exclusivos a locatarios, para que pongan a la venta productos como regalos, novedades y artículos de interés para festejar a la reina del hogar, para lo cual desde hoy son instalados los puestos y la actividad comercial será del 7 al 17 de mayo.

Aguirre Montalvo indicó que los campechanos que visiten el mercado el 10 de mayo podrán disfrutar de la presencia de dos grupos musicales, también habrá un show sorpresa de Midilis y el show de la payasita Any.

El funcionario invitó a las familias a acudir y apoyar el consumo local, al tiempo que celebran a las madres de familia en su día, y agregó que la celebración incluirá tacos y refrescos a los primeros que realicen compras a los locatarios, en un esfuerzo por atraer al mayor número de compradores.