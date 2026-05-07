CONFIRMA LAVALLE LENTITUD OFICIAL PARA RESCATAR EL PUERTO DE CARMEN

“LOS TRABAJOS TARDARÍAN 13 MESES”

Aunque el Gobierno Estatal asegura que la reactivación del Puerto de Carmen está en marcha, las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, evidencian el grave deterioro operativo que enfrenta la infraestructura portuaria: zonas inutilizadas, embarcaciones abandonadas y años de rezago acumulado cuyo rescate implica 13 meses de trabajo.

El funcionario explicó que la dársena 4 permanece prácticamente inhabilitada debido al severo problema de azolvamiento que afecta el puerto, situación que limita operaciones, provoca el abandono de múltiples frentes de agua, y cuyos trabajos de intervención iniciarían a principios de junio.

Detalló que el proyecto de reactivación contempla 4 etapas principales: el dragado del canal de navegación presenta avance de apenas el 10 por ciento, y justificó que las labores avanzan lentamente por factores climáticos y operativos, pues las dragas deben ser retiradas constantemente para resguardarlas.

El funcionario confirmó que otras áreas fundamentales aún continúan en espera de intervención, como la dársena 4, donde apenas se prevé iniciar trabajos de dragado el 1 de junio, una vez que concluyan el mantenimiento a las dos dragas adicionales.

Por otro lado, las labores en la escollera norte, cuyo problema adjudicó a administraciones anteriores, se realizarán en coordinación con el programa Pacma de Pemex en julio, y por último el espigón norte de 210 metros que impedirá el azolvamiento, un mes después.

Lavalle Maury expuso que otro problema son las embarcaciones varadas, algunas con más de 15 años sin movimiento ocupando espacios estratégicos y frenando la operatividad del puerto, pues son al menos 34.

Aunque aseguró que ya se avanzó jurídicamente en 15 de esos casos para movilizarlos, admitió que falta definir dónde será la reubicación.