JOVEN CON DISCAPACIDAD DENUNCIA AGRESIÓN Y AMENAZAS POR PARTE DEL DIRIGENTE RUBÉN HERNÁNDEZ

SU MUJER RENTÓ TABLAS DE MADERA Y NI LAS DEVOLVIÓ

Carlos Ballina Tuyuc, joven con discapacidad, denunció que fue agredido físicamente y recibió amenaza de mu3rt3 del líder de la CTC en Isla Aguada, Rubén Hernández Buenfil, por pedirle que le pague la renta de 15 tablas de maderas que le dio hace un año a la esposa Lilián.



Por momentos lo traicionan las lágrimas ante la impotencia de no poder defenderse ni tener a quién acudir, pues “Isla Aguada es un pueblo sin ley, y no hay policías”, pero se tranquiliza y relata que el propio Hernández Buenfil reconoció la deuda y prometió pagar y devolver las maderas, pero no ha cumplido.



Ballina Tuyuc reveló que una vez su mamá contestó el teléfono celular y el dirigente sindical lo amenazó de mu3rte si insistía en cobrar la deuda, lo que los asustó, pues “son personas malas”.



“No quiero problemas, ni estoy en condiciones para pelear o discutir, y hago pública esta denuncia porque no sé a quién recurrir, y si algo me llegara a pasar o a alguien de mi familia, el responsable será el líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos en Isla Aguada”.



Sólo quiero que me paguen, porque con esas ta