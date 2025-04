CIRCULA EN REDES: SÍ HAY DESAPARECIDOS GOBERNADORA Y EXIGIMOS JUSTICIA, LE RECLAMAN FAMILIARES

Al recalcar que no tenían en mente realizar alguna marcha o manifestación, familiares del señor José Salvador, cuyo paradero no saben desde el 24 de diciembre de 2024, recalcaron que cambiaron de parecer al ver el comunicado de la gobernadora Layda Sansores donde afirma que no hay desaparecidos, que todo reporte es aclarado por la Fiscalía y que una muchachita que se fue con el novio.

Sosteniendo una pancarta de cartulina con recortes pegados de personas desaparecidas, la cual agitó, una sobrina de José Salvador preguntó: “¿Cómo es posible señora gobernadora que no haya desaparecido, y estos qué son? Estamos hablando de Shirley, del 11 de abril, hace casi un año y qué han hecho; la señora Carmen, y qué han hecho. Aquí el muchacho Gerardo Reyes, qué han hecho; José Reyes, qué han hecho; que responda a esto y se haga justicia con todos”.

Y haciendo alusión a la cartulina, interrogó: “¿Y estos qué son?, ¿ellos qué son?”, y contestó: “Son desaparecidos. No vamos a estar jugando con la vida de nadie, y mucho menos de un familiar mío”.

Su familiar era obrero del ingenio La Joya, y aunque las autoridades dieron carpetazo al tema, dijeron que no descansarán hasta dar con él.