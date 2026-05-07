HAY MANEJO SELECTIVO Y EXCLUYENTE DE DERECHOS HUMANOS: DELMA

IMPOSICIÓN DE FORÁNEOS EN ESPACIOS CLAVE DEL SISTEMA JUDICIAL IMPLICA PÉRDIDA DE GARANTÍAS, ALERTA

En sesión del Congreso del Estado, la diputada Delma Rabelo Cuevas subió a tribuna para expresar su preocupación e indignación ante lo que calificó como manejo selectivo y excluyente de los derechos humanos en la entidad, y criticó la imposición de perfiles foráneos en espacios clave del sistema de justicia local, porque cuando la justicia pierde independencia, nadie tiene garantías.

Primero cuestionó que durante la reciente visita de un representante de la ONU en derechos humanos, no se convocó a todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. “A quienes integramos esa comisión simplemente no se nos convocó… o se convocó a unos sí y a otros no. ¿A qué le temen?”, se preguntó.

Rabelo Cuevas señaló que en Campeche se ha aplicado una “doble vara”, pues mientras se invoca la presunción de inocencia para funcionarios señalados incluso por instancias internacionales, las mujeres que protestaron el 8 de marzo —algunas embarazadas— siguen enfrentando procesos judiciales. “Si se defiende la presunción de inocencia, debe ser para todas y todos, pues cuando los derechos humanos se aplican a unos sí y a otros no, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios”, afirmó.

También denunció que a periodistas no se les informó ni invitó a la reunión con el organismo internacional. “¿Los derechos humanos en Campeche ahora se administran por invitación?”, lanzó.

Además, criticó la imposición de “perfiles ajenos” en espacios clave del sistema de justicia local. “¿De verdad se nos quiere hacer creer que en Campeche no hay mujeres y hombres preparados? Eso también es una forma de vulnerar derechos”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que concentrar el control de la justicia bajo criterios políticos genera desconfianza, porque “cuando la justicia pierde independencia, nadie tiene garantías, y no es un tema de partidos, sino de Estado, ya que no se puede hablar de democracia cuando se impone”, concluyó.