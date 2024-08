COBERTURA EN MEDICINAS ES DEL 80%, ASEGURA LA SECRETARIA DE SALUD

REFUTA MEDINA QUE EN COMUNIDADES COMO TIXMUCUY NO HAY NI MÉDICOS

San Francisco de Campeche .- A pregunta del diputado priísta Ricardo Medina Farfán, la titular de la Secretaría de Salud, Josefa Castillo Avendaño, afirmó que la cobertura en medicamentos para enfermedades comunes como respiratorias, cardiacas y diabetes en la entidad, es del 80 por ciento, y prometió proporcionarle la lista de las claves.



Y es que el legislador refirió que pese al porcentaje de cobertura en medicinas, tiene conocimiento sobre falta no sólo de fármacos sino de personal médico, y no en el interior del Estado, sino en comunidades del Municipio de Campeche como Tixmucuy, además de las críticas al IMSS por no cumplir su responsabilidad y en infraestructura.



En respuesta, Castillo Avendaño expuso que hay cobertura del 96 por ciento en atención, y justificó los videos en redes sociales donde se ven techos cayéndose y anegaciones por tuberías rotas, al afirmar que están en reparación.