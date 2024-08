PARA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, EN EL AÑO VAN 6 INCIDENCIAS DE ROBOS EN ESCUELAS

A pesar de los robos en escuelas, en algunos casos hasta dos o tres veces en el mismo plantel, para el secretario de Educación, Víctor Sarmiento Maldonado, “en el Gobierno de todos las cosas funcionan bien”, y sacó sus datos:



En 2021 tuvimos 198 actos de vandalismo en planteles, algo criminal, no correcto; en 2022 bajaron a 124; en 2023, 26, y en este año, que me corresponde, y “no sé si Dios me vio con ojos de piedad, apenas 5, 6 incidencias de robo”.



Han funcionado las estrategias para cuidar, celebró, y convocó a la comunidad campechana a seguir cuidando estos bellísimos espacios, porque las escuelas más lindas y enchuladas de la Península están en Campeche.