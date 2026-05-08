SHEINBAUM SÍ RECIBE A BTS PERO A NOSOTRAS NO, RECLAMAN MADRES BUSCADORAS

-“UNA MÚSICA NO NOS REGRESA A LOS DESAPARECIDOS”

Yoltzi Martínez, integrante de un colectivo de búsqueda, reclamó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sí recibió a los integrantes del grupo sucoreano BTS, pero no a las familias de personas desaparecidas, a quienes “ni nos escucha, ni nos atiende”.

En la Secretaría de Gobernación, donde fueron citadas, expresó: “Si allá adentro no se va a mentir, ni a simular, ni a disfrazar algo, no entendemos por qué no quieren que ustedes los medios de comunicación ingresen”, y recriminó que Rosa Icela Rodríguez se retiró pese a que era reunión agendada.

Contradijo a Sheinbaum Pardo al afirmar que ellas sí han pedido dialogar con ella, y lo solicitamos acá (en referencia a la Secretaría de Gobernación), y de la reunión con la agrupación coreana, aseveró: “Una música no nos regresa a los desaparecidos”.

Video: Reforma.