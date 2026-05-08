PROPUESTA JUDICIAL BUSCA HOMOLOGAR CAMBIOS EN RENOVACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS A PARTIR DEL 2027: ANTONIO JIMÉNEZ

-NO ES DEFINITIVA Y MAÑANA SERÁ DADA A CONOCER A LOS DIPUTADOS PARA QUE LA ANALICEN, ANUNCIA

Luego de que los diputados de MOCI y PRI, Pedro Armentía López y Delma Rabelo Cuevas, acusaron exclusión en presentación de iniciativa del Poder Judicial, el pastor del Congreso del Estado, diputado plurinominal Antonio Jiménez Gutiérrez, aseguró que no fue así, y que en realidad la propuesta busca homologar los cambios constitucionales en las elecciones para renovar jueces y magistrados a partir del 2027.

Explicó que el Poder Judicial entregó la iniciativa de reforma a través de su presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Pedro Alcudia, que incluye la modernización de la función del Poder Judicial en su normatividad ante la nueva realidad social.

Además, Jiménez Gutiérrez aseguró que mañana viernes esta propuesta de ley se hará del conocimiento de los legisladores, para que tengan el tiempo suficiente para analizarla y se garantice a los campechanos el ejercicio efectivo de derecho