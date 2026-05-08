UNIÓN DE PADRES CALIFICA COMO “GRAVE ERROR” ADELANTAR EL FIN DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026

En un comunicado, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazó la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CONADE de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio. La organización aseguró que la medida afectará el aprendizaje de millones de estudiantes, al reducir entre cinco y siete semanas de clases en un país que ya enfrenta altos índices de rezago educativo en lectura, matemáticas y comprensión.

La UNPF señaló que el supuesto reforzamiento académico durante agosto no será suficiente para recuperar el tiempo perdido y advirtió que las interrupciones prolongadas generan afectaciones irreversibles en el proceso educativo. También criticó que el Mundial de Futbol sea utilizado como argumento para modificar el calendario escolar, al considerar que la educación de niñas, niños y adolescentes no debe depender de un evento deportivo.

En el documento, la agrupación sostuvo que las altas temperaturas no son una situación nueva y afirmó que existen alternativas para evitar la suspensión total de actividades, como horarios escalonados, infraestructura temporal y apoyo tecnológico. Además, acusó falta de inversión en infraestructura básica para las escuelas y reprochó que las autoridades no consultaran a familias, docentes y comunidades educativas antes de tomar la decisión.