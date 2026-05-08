EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 8 DE MAYO DE 2026

MILLONARIOS Y OSTENTOSOS LUJOS DE SANSORES.

Criticaba Layda Sansores que al exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas le encantaban los portafolios Louis Vuitton, pero nada dice de su predilección por las joyas Cartier. Hace un año la exhibieron portando un exclusivo reloj de esa marca cuyo valor superaba el medio millón de pesos, y esta semana fue captada portando un par de collares modelo Pantera, también Cartier, cada uno con precio de 590 mil pesos.

Días antes la cínica mandataria se quejaba de que no había dinero ni para pagar la luz, pero la vestimenta y accesorios de lujo que porta contradicen el discurso de pobreza franciscana de la cuarta transformación. El compromiso de Morena de no mentir, no robar y no traicionar es pisoteado por Layda Sansores, que no precisa el origen de sus joyas en su declaración patrimonial.

La orden de la presidente Claudia Sheinbaum para todos los morenistas de vivir en la austeridad también se la pasó por el arco del triunfo Layda Sansores, que sigue viviendo en un palacete, viaja en primera clase, se transporta en aviones privados y en camionetas de lujo custodiadas por guardaespaldas armados que la siguen a donde va. ¿No que se habían acabado esos privilegios? Por eso los campechanos repudian sus falsos y cínicos discursos.

MIENTRAS LA GOBERNADORA DISFRUTA OTRO PUENTE…

—Trascendió que según el reporte de unidades robadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Campeche no registró ningún robo de vehículos por primera vez en 11 años, aunque si se denunció el robo de siete motocicletas. Nos comentan que el dato podría ser alentador sino fuera porque quien se rumora hace negocio con el robo de vehículos es el fiscal Jakson Villasis. ¿Le amarraron las manos 3 meses?

—Se reportó la presencia de manchas de chapopote en Punta Xen, derivadas por el gigantesco derrame de petróleo en una plataforma de Pemex. El problema es que el hidrocarburo se localiza cerca del campamento tortuguero y ahora inicia la temporada de anidación, pero ninguna autoridad ha atendido aún la contingencia que pone en riesgo la conservación de tortugas marinas. ¿Y el fiscal Alejandro Brown para qué sirve? ¿O sólo investiga quién atropella perros?

—Un juez de Control dejó en libertad a dos hombres detenidos en Escárcega por portar armas de fuego, pese a que estarían implicados en el ataque mortal a un hombre de Sinaloa. Mientras los “jueces del acordeón” siguen dejando en libertad a delincuentes, las mujeres que protestaron el 8 de marzo siguen detenidas pese a que la Fiscalía no aporta pruebas suficientes para mantenerlas encarceladas. Así de imparcial es la impartición de justicia en Campeche. ¡Ufff!