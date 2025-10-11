EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE OCTUBRE DE 2025

ABUSIVA LEY DE EXPROPIACIÓN.

La columna Estado de los Estados, de Lilia Arellano, reporta que “Diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Expropiación y Demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado de Campeche, aplicada por la gobernadora Layda Sansores para obtener predios de allegados a Alejandro Moreno, Alito, dirigente nacional del PRI. Para los legisladores promoventes, la reforma a la ley es violatoria a los derechos humanos de la ciudadanía.”

No hay campechano que no opine que dicha ley es violatoria a los derechos humanos, pues no solo faculta al Estado para expropiar cualquier predio que “unilateralmente” considere de “utilidad pública”, sino que quita al propietario todos los mecanismos de defensa disponibles, empezando porque no puede ampararse, le quitan el predio de inmediato y se lo pagan a menor precio 10 años después.

Los diputados de Morena deberían ser denunciados y juzgados por aprobar reformas aberrantes a las leyes, sin documentarse y escuchar la opinión de la gente que los puso en el cargo. La ley de Expropiación es abusiva y represora, como también lo es la administración de Layda Sansores.

EXIGEN RESPETAR LAS PROTESTAS.

Ya que hablamos de abusos y represiones, la Colectiva Lesbiana Necias externó su rechazo a las declaraciones de Layda Sansores de que va a criminalizar la protesta, amenazar a activistas, y difamar a quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse. En su comunicado le recordaron que “la protesta no es un delito, es un derecho. Es una herramienta que la ciudadanía ha ganado con lucha, con historia y con dignidad”, y dejaron clara su postura:

“No aceptamos que se nos diga cómo, cuándo o con qué tono se debe alzar la voz, no aceptamos que se pretenda moldear la indignación para que no incomode al poder. No aceptamos que desde el gobierno se estigmatice la participación social ni que se utilicen los medios oficiales para perseguir, intimidar o ridiculizar a las defensoras de derechos humanos. Exigimos que cese inmediatamente la persecución contra las activistas. Que pare el hostigamiento disfrazado de discurso institucional y que se respete la libertad de expresión y el derecho a la organización social”.

Layda Sansores olvidó que por décadas usó y abusó de la protesta como política opositora. Ahora que gobierna, con cinismo y desvergüenza pretende prohibir este tipo de manifestaciones. Esta de más advertir que el pueblo ya está harto de sus abusos y represiones, ¡cuidado! Que, así como la pusieron, la quitan.