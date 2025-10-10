¡LA DOBLE CARA DE LA 4T! SHEINBAUM EXIGE PRUEBAS CONTRA ADÁN, PERO SIN TENERLAS JUSTIFICÓ LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS EN CAMPECHE
Mientras, por un lado, en una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó y defendió a Adán Augusto ante el escándalo de Hernán Bermúdez Requena, jefe de La Barredora, al afirmar: “Tiene que haber pruebas”, sobre la expropiación de terrenos en Campeche a personas cercanas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, justificó: “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción, y que por eso viene este esquema”, a pesar de que la gobernadora Layda Sansores admitió en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que no pudieron demostrar que esos predios fueron adquiridos de manera ilícita.