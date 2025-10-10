viernes, octubre 10, 2025
Municipales

EXIGEN AL AYUNTAMIENTO ILUMINAR ZONA DONDE SE UBICA EL ALBERGUE DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 34 DE CALAKMUL; MENORES CORREN PELIGRO

Publicad0rTelemar

A través de sus redes sociales, un ciudadano denunció que la calle Silvituc, concretamente por donde se ubica el Albergue Escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 34, carece de alumbrado público, lo que pone en riesgo a los menores de edad que habitan dicho espacio.

A través del video, expone que cerca del referido inmueble acostumbran a reunirse integrantes del grupo identificado como “Escuadrón de la muerte”, exige a las autoridades municipales cambiar la lámpara inservible por otra en buen estado, y recalca que además la arteria está en pésimas condiciones.

