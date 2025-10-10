ENREDES: NO LE GUSTA LA CRÍTICA A LAYDA Y POR ESO DEMANDÓ A TRIBUNA Y AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ: POLÍTICA SALVAJE

Al resaltar que la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, no quiere que hablen mal de ella, por lo cual ya mandó a callar a varios periodistas que antes la criticaban, el medio Política Salvaje señaló que en México cada día es más difícil criticar al poder, y expuso el proceso legal de la mandataria y su vocero contra Tribuna, a cuyo exdirector Jorge Luis González Valdez las autoridades le impusieron multa de 2 millones de pesos por daño moral e impusieron el censor judicial.

A través de un video, Política Salvaje expuso sobre la gobernadora: “Lleva mucho tiempo peleándose con un medio local llamado Tribuna, cuando éste criticó al director de Comunicación Social del Gobierno Estatal y funcionario cercano a la mandataria, Walther Patrón, quien no aguantó la crítica y demandó por daño moral al periódico, y luego la gobernadora hizo lo propio por considerar que las críticas eran v¡ol3ncia política de género, lo que respaldaron las autoridades. Luego acusaron incitación al odio”.

Tribuna, continuó, se defendió y se desató un proceso legal que se atoró, pero a mediados de este 2025 se “reactivó” y las autoridades determinaron que Jorge Luis González Valdez, exdirector de este medio, debía pagarle 2 millones de pesos a Walther Patrón, amigo de la gobernadora al que habían criticado. Poco después, las autoridades vincularon a proceso a González Valdez y al administrador de Tribuna, por “violencia de género contra Layda”, y les prohibieron ejercer periodismo durante 2 años, además de pedir información de los trabajadores.

Y agregó: “Pero lo peor fue que también le prohibieron al exdirector hacer publicaciones sobre Layda, mientras a Tribuna le impusieron un representante del Poder Judicial para revisar cualquier texto que se refiere a la mandataria estatal, para decidir si se publica o no. Se desató otro proceso legal y los periodistas lograron que les regresaran su derecho de ejercer periodismo, pero luego en otra audiencia las autoridades determinaron mantener y alargar por más tiempo los otros castigos y hoy siguen vigentes”.

Política Salvaje agregó que no es caso aislado, pues Layda Sansores tiene su programa de los martes en el que señala y critica a periodistas y medios de comunicación de Campeche, y se ha reportado que al menos 4 que eran críticos a su Gobierno han cerrado por “razones desconocidas”, además del episodio donde obligó a otro grupo de periodistas de otro medio a pedirle disculpas públicas.