EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 25 DE OCTUBRE DE 2025

LAYDA, CHILLONA Y MENTIROSA (2).

Comentábamos ayer que, en su pasado show del martes, Layda Sansores dedicó casi tres minutos a hablar de Telemar. Chillaba porque se decía insultada y alegaba que sólo se defendía. “Entonces hay dos raseros para medir. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo y yo estoy defendiendo mi derecho a la defensa”.

Es evidente que hay dos raseros, a ella le atienden sus denuncias en la Fiscalía de inmediato, al resto de los campechanos no. De ello puede dar fe la víctima de la violación tumultuaria, Susan Saravia, que tuvo que subir a redes sociales su caso para que se le atienda. Tampoco escucharon a la empresaria ganadera que pese a denunciar acosos y persecuciones, fue asesinada en Isla Aguada. Está más que claro impartición de justicia en el gobierno de Layda Sansores tiene dos raseros.

Respecto a esa parte de está defendiendo su derecho a la defensa, habría que preguntarle entonces porqué le niega el derecho de defensa a Telemar, a Tribuna, a Jorge González Valdéz, y a cuanto periodista denuncia. El abuso y represión de su gobierno y su transformación de cuarta incluso le quitó la posibilidad a los mexicanos de ampararse en contra de autoridades autoritarias, como la suya. Así pues, ¿dónde queda el derecho a la defensa del denunciado? Continuaremos…

MENOS MUERTOS, MAYOR PRESENCIA CRIMINAL.

Héctor de Mauleón, en su artículo “El Cártel de Jalisco, el gran ganador”, documenta que la implosión del Cártel de Sinaloa ha permitido a este grupo criminal tener presencia dominante en Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Nayarit, Puebla, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo; y de manera intensa en Sinaloa, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas y Tlaxcala.

Figura como organización emergente en Yucatán, Baja California Sur, Morelos y Chiapas, y en alianza con el Cártel del Golfo en Nuevo León. Y apunta: “De la misma manera ha logrado infiltrarse en la capital de Campeche, así como en Ciudad del Carmen”, y está ingresando a Coahuila y Chihuahua. Solo les falta entrar a Sonora, Colima y Durango.

De Mauleón asegura que la disminución de homicidios ocurre mientras se da el avance del Cártel de Jalisco. Menos muertos y mayor presencia criminal”, y cita un estudio de Eduardo Guerrero, columnista de El Financiero, que “sostiene que la acelerada expansión del CJNG está relacionada con la convicción por parte de las autoridades, de que la reducción de la competencia criminal es la única formula para reducir la violencia a corto plazo”. ¿Así combate la 4T a la delincuencia?