PABLO G. LAZARUS SE NIEGA A PAGAR BONOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS

SINDICATO DE LOS TRES PODERES ADVIERTE POSIBLES MOVILIZACIONES

El Sindicato de los Tres Poderes lanzó una advertencia al Ayuntamiento de Carmen al señalar que no aceptará más modificaciones que perjudiquen a los trabajadores dentro de la negociación de la minuta laboral, incluso dejando abierta la posibilidad de movilizaciones y protestas si no existe disposición real para alcanzar acuerdos. José del Carmen Urueta Moha, secretario general del sindicato, aseguró que la organización ya no firmará documentos “a la ligera” y confirmó que el próximo lunes sostendrán una reunión clave con autoridades municipales, donde podría definirse la firma definitiva de la minuta. El dirigente adelantó que podrían convocar a delegados sindicales para concentrarse afuera del Palacio Municipal como medida de presión en caso de no obtener respuestas favorables.

El líder sindical sostuvo que uno de los principales conflictos continúa siendo el pago del bono de puntualidad y lealtad, prestación que aún mantiene adeudos desde 2024 y entre 15 y 18 casos pendientes de 2025. Explicó que el costo de este beneficio representaría alrededor de 20 millones de pesos para el Ayuntamiento, monto superior incluso al posible incremento salarial del 2 por ciento que también se encuentra en negociación. Además, indicó que existen avances en las minutas laborales de comunidades como Atasta, Sabancuy, Isla Aguada y Mamantel, aunque todavía persisten ajustes salariales y regularizaciones pendientes en algunas juntas municipales y comisarías rurales.