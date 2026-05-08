SOMOS LA RESISTENCIA | ¿DE VERDAD GUTIÉRREZ LAZARUS ESTÁ “ALTO” EN LAS ENCUESTAS? MÁS BIEN: EL SACRIFICIO QUE VIENE… | Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Morena se reunió hace unos días. O bueno, no.

En esa asepsia tan propia del Laydismo Sansorismo, la émulo de Luis XIV reunió a esa cosa que dice que es su gabinete, y con la notable ausencia de Erick Reyes León soltó un campechano: “Le Jaguar c’est moi”.

Sin dirección nacional de Morena (estaban en el cambio de María Luisa Alcalde); sin dirección estatal de Morena presente, la gobernadora quiso dejar algo MUY en claro:

el desmadre interno que viene, tiene una sola responsable… ella.

Ahí estaba Pablo Gutiérrez, bendito Dios, llegó con camisa puesta.

También asistió Esteban Hinojosa que también, gracias al Cristo Negro de San Román, la hamaca y las fotos de las audiciones cinematográficas, quedaron en alguna oficina del malecón.

Todo el Gabinete asistió, tanto la parte Buga como la parte closetera. Y finalmente la candidata “perdedora”: Liz Hernández, que me cuentan también, dejó las botellas de spray en cuarto piso.

Como yo veo las cosas, es la crónica de un desastre anunciado.

La gobernadora se fue por la libre… y dejó exactamente, ad hoc, todo listo para una lucha libre aparentemente fuera de la vista de todos.

Quién no conozca la naturaleza canibalesca de la pseudo izquierda antropófaga, no sabe lo que viene.

Dicen, que Pablo Gutiérrez ya se siente candidato.

Dicen, que Morena nacional no le encuentran ni pies ni cabeza a la decisión de la gobernadora.

Dicen que las huestes de Liz quedaron como perros sin dueño.

Dicen que… quién chingados lleva el control político del estado??? Silencio total.

Eliseo debe estar pensando en estar ausente más tiempo.

¿Para qué regresar?

Aquí una horda de caníbales guindas le está llevando la campaña de a free.

V. Améndola

Rōnin