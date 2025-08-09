DONALD TRUMP ¡AMENAZA CON INVADIR MÉXICO!

Por: René Narváez Lozada “La voz de México”

*Las amenazas de Donald no son bromas recuerde usted que es un ser malo…

*Trump amenaza a la soberanía nacional, aunque la presidenta de México Dra. Claudia lo niegue

*Ante las amenazas de Trump México debe hacer un atento llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas”

Señora presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo con todo respeto, dicho sea, le pido por favor no se descuide, no confié o se duerma, Donald Trump no esta amenazando en vano, él no está jugado, sin duda es evidente que el se esta preparando con sus fuerzas armadas para invadir a México, él se quiere quedar con Baja California Norte y sur por lo menos y de ahí lo que se le aparezca.

Estados Unidos siempre ha buscado invadir a México recientemente el prepotente presidente Donald dijo que México debería de ser un “ESTADO DE LA UNIÒN AMERICANA “al igual que Canadá.

En relación a las declaraciones de Donald Trump y la publicación de este viernes 8 de agosto del año 2025, donde autoriza a sus fuerzas armadas a actuar en mar y tierra “En contra de los carteles de la droga” Surge la amenaza de invasión de las tropas o ejército norteamericano a el suelo mexicano y la razón es apoderarse no tan solo de las tierras si no de las riquezas mexicanas.

Las estrategias de los norteamericanos siguen los siguientes pasos ¡Observe bien usted! Toda vez que ellos son un país que se formo e hizo en base a invasores europeos a América los llamados colonizadores, primero emigran en calidad de turistas, luego se convierten en colonizadores y esto les da a ellos la autoridad de proteger a sus ciudadanos en el país donde están colonizando y finalmente invaden y se apropian de las tierras expropiándolas para adherir a su territorio, si no me creen más adelante les enseñare como es que se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio ENTRE OTROS ESTADOS CON LA MITAD DEL ESTADO DE COAHUILA HOY TEXAS… Por lo que, desde este espacio, hago un llamado a todo el pueblo de México y una advertencia a estar preparados para una eventual intervención armada de ellos en nuestra contra,

La ambición de expansión de su territorio de los Estados Unidos de Norteamérica no es nueva ya que según la historia la guerra ocurrida entre 1846 y 1848 entre México y los Estados Unidos, también llamada la guerra de la INTERVENCION ESTADOUNIDENSE EN MÈXICO fue el pretexto de los Norteamericanos para invadir a nuestro país y apoderarse de gran parte de nuestro territorio y obligar a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mismo donde se obligó y estableció que nuestro país México tuviera que ceder lo que se dice y es más de la mitad de su territorio, que curiosamente hoy comprenden la totalidad de lo que hoy son CALIFORNIA, ARIZONA, NUEVO MÈXICO, TEXAS, NEVADA, UTAH, UNA PARTE DE COLORADO, WYOMYNG, KANSAS, OKLAHOMA.

Este visto que en el mundo la gente siempre busca justificar sus acciones con un pretexto o excusa, que sea más o menos creíble y que además a los demás se les haga suficientemente justa como para aceptar la acción o la agresión que un individuo o nación realiza contra otro.

Con el pretexto falso de mal trato a la población alemana y un supuesto ataque polaco a territorio alemán HITLER pensó justificar ante el mundo la invasión del país de Polonia el 1 de septiembre de 1939 con la famosa “Guerra Relámpago -Blitzkrieg”

Esta invasión a Polonia mediante un ataque aéreo y terrestre utilizando artillería pesada tanques desato lo que después sería la Segunda Guerra Mundial.

ATAQUES CON DRONES CONTRA LOS CARTELES DEL NARCO” Noticias Tele mundo 8 de abril 2025 Sic,“erat scriptum – así fue escrito”

CARTALES MEXICANOS

Sheinbaum niega que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente en México

Según ‘The New York Times’, Trump ha firmado una orden para usar las Fuerzas Armadas contra los cárteles de la droga que hayan sido declaradas organizaciones terroristas”. 8 de agosto de 2025 El país SIC.

Trump autorizó en secreto ataques militares a cárteles: NYT. “No habrá invasión”: CSP REDACCIÒN SIN EMBARGO SIC.

Me duele ver que los mexicanos estamos tan distraídos diría yo y mi abuelita panchita diría tan apendejados criticando al “futbolista Chicharito” o fascinado con la estúpida idea de liberar a un presunto SECUESTRADOR como Israel Vallarta, quién nunca ha demostrado su inocencia, esa es la verdad, que no nos damos cuenta del peligro que estamos viviendo con las constantes amenazas del loco y desquiciado presidente Donald Trump.

Mucha gente me ha preguntado ¿Por qué Donald Trump ha deportado a tantos mexicanos? Y les contesto sencillo el Trump dice que debe de deportar a mas de 20 millones de mexicanos que hay en su país, por que el sabe que si invade a México, los inmigrantes mexicanos que están en los Estados Unidos podrían iniciar una resistencia, boicotear, incluso atacar a los propios Estados Unidos ya que se encuentran ya dentro de su tierra, y en consecuencia, previendo un conflicto armado que esa es su verdadera intención primero deporta a los mexicanos, luego mete en crisis a México al tener que recibir a tanta gente y finalmente ellos saben que los mexicanos deportados muchos desearían regresar a vivir a la Unión Americana entonces seguramente verían con buenos ojos la expansión de ellos sobre nuestras tierras… Por lo que cuando ¡Yo digo “Dios salve a México”, no lo digo en tono de broma, lo digo en serio, ¡“Dios salve a México”!

Este pensamiento le puede parecer a usted exagerado o hasta “Bizarro” pero hace tiempo yo ya lo había dicho y le puedo asegurar que, si usted lo piensa tantito, “tiene mucha lógica”