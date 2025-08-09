CIRCULA EN REDES: EN UN VIDEO LA MUJER QUE CHOCÓ CAMIONETA EN “RADIADORES NEGROE” DENUNCIA QUE SUFRE VIOLENCIA, Y EN OTRO ELLA GOLPEA AL VARÓN

Tras el incidente de anoche ocurrido en el taller “Radiadores Negroe”, donde por presunta infidelidad una camioneta fue estrellada contra otra y derribó un muro del local, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, circularon dos videos: uno donde la mujer, de nombre Edwina A. M., denuncia haber sido golpeada por el varón (José C. M.), y otro donde aparece ella golpeándolo a él.



Edwina A. M., denunció públicamente haber sido agredida por José Luis C. M., propietario del negocio y de quien dijo tiene antecedentes de golpeador en la Fiscalía, además de que roba vehículos.



Relató que José Luis la ha golpeado en la cara con el puño, provocándole heridas en el rostro y cuerpo, y que “la Fiscalía de la Mujer me cita cada mes, para que continúe la carpeta de investigación contra este hombre”.



En otro video, Edwina, a quien llaman #Ladyfuriosa, aparece golpeando con un palo al varón, luego daña la camioneta roja y después grita que la golpean mientras lo jala del cabello.

Juzgue usted, amable cibernauta.