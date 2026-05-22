VAMOS POR RETIRO DE VEHÍCULOS Y NEGOCIOS QUE OBSTRUYAN LA VÍA PÚBLICA: ANTONIO JIMÉNEZ

Al revelar que nació por la denuncia de una maestra de un kínder en el Quinto Distrito y que también hay quejas por unidades abandonadas y negocios, el pastor del Congreso del Estado, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, expuso que se impulsa la iniciativa una reforma a la Ley de Vialidad y Tránsito, para permitir el retiro de vehículos y objetos que obstruyan la vía pública y representen un riesgo.

En cuanto a si será solamente el retiro del vehículo aparcado, el legislador explicó que la iniciativa establece que la policía tome las determinaciones pertinentes respecto a unidades motrices que no permiten la movilidad y generan tanto inseguridad como problemas ambientales por estar abandonados. “Vamos a reforzar esta ley para que no sólo sean vehículos abandonados, sino todos aquellos establecimientos o negocios que ocupan el espacio público, la vialidad pública”.